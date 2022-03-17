В Харькове ракетами уничтожена школа

В ночь на четверг, 17 марта, российские войска попали ракетами в школу в городе Мерефа Харьковской области, здание частично разрушено, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"17 марта в результате очередного обстрела российские ракеты попали в один из учебных заведений города Мерефа, что в Харьковской области. В результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

"Площадь пожара составляла около 400 кв. м. Сейчас продолжается ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Вызов в службу спасения поступил в 3:39. К месту происшествия выехало два отделения ГСЧС на автоцистернах и 10 человек личного состава.