Лев испугался стада разъяренных буйволов и залез на дерево

Лев в Национальном парке Крюгера в ЮАР испугался стада разъяренных буйволов и попытался спастись от них, забравшись на дерево. Видео с животным опубликовано в Instagram-аккаунте @wild_animal_shorts, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На записи видно, как лев пытается залезть на дерево, чтобы спастись от разъяренных буйволов. Стадо животных бродит позади дерева и отказывается уходить. Уставший лев начинает соскальзывать по коре. На этом видео обрывается.

Ролик стал вирусным в соцсетях и набрал более 22 тысяч просмотров. Пользователям понравился вид льва, который испугался буйволов и попытался спасти свою жизнь. Некоторые из них не могли поверить в то, что лев решил забраться на дерево, вместо того, чтобы убежать. "Отличный сюжет, но я считаю его неправильным. Взрослые львы бы убежали", - подчеркнул один из пользователей.

"Держись крепче, Симба, отец уже в пути", - написал один из них. "Иногда охотник становится жертвой", - отметил другой.