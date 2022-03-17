https://news.day.az/world/1445298.html Кадры обстрела военной инфраструктуры в Украине штурмовиками Су-25 - ВИДЕО
Кадры обстрела военной инфраструктуры в Украине штурмовиками Су-25 - ВИДЕО
Министерство обороны России показало кадры с уничтожением военной инфраструктуры вооруженных сил Украины российскими штурмовиками Су-25, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что были ликвидированы склады с вооружением и боеприпасами. Полеты на боевое применение осуществлялись в ночное время.
Бомбометание выполнялось парами со средних и малых высот, сообщили в Минобороне.
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