Кадры обстрела военной инфраструктуры в Украине штурмовиками Су-25

Министерство обороны России показало кадры с уничтожением военной инфраструктуры вооруженных сил Украины российскими штурмовиками Су-25, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что были ликвидированы склады с вооружением и боеприпасами. Полеты на боевое применение осуществлялись в ночное время.

Бомбометание выполнялось парами со средних и малых высот, сообщили в Минобороне.