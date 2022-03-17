Минобороны России о военных потерях Украины

"Вооруженные силы России в ходе спецоперации в Украине уничтожили 181 самолет и вертолет, а также 172 беспилотных летательных аппарата".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1168 единиц специальной военной автомобильной техники", - отметил Игорь Конашенков.