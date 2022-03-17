Илон Маск назвал год высадки на Марс

Илон Маск считает, что человечество впервые ступит на Марс до конца этого десятилетия. Свой прогноз он опубликовал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из подписчиков миллиардера спросил у него, когда может состояться первая посадка экипажа на Марс. Глава Tesla и SpaceX был немногословен и ответил: "2029".

В 2016 году бизнесмен уже предсказывал, что человечество высадится на Марсе в 2026 году. По всей видимости, сейчас он считает эти сроки недостижимыми. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что даже 2029 звучит амбициозно, и многое еще предстоит сделать, чтобы проложить путь для такой миссии.

При условии одобрения регулирующих органов ракета-носитель Starship может совершить свой первый испытательный орбитальный полет в ближайшие несколько месяцев.