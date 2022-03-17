https://news.day.az/world/1445347.html Зеленский выступил перед Бундестагом Германии - ФОТО
Зеленский выступил перед Бундестагом Германии - ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Бундестагом Германии в формате видеоконференции.
Как передает Day.Az, президент Украины заявил, что российские войска наносят тяжелые удары по гражданской инфраструктуре Украины.
"За последние три недели в результате атак со стороны России погибли тысячи украинцев, в том числе более 100 детей. Все это происходит в центре Европы в 21 веке", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре