Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Бундестагом Германии в формате видеоконференции.

Как передает Day.Az, президент Украины заявил, что российские войска наносят тяжелые удары по гражданской инфраструктуре Украины.

"За последние три недели в результате атак со стороны России погибли тысячи украинцев, в том числе более 100 детей. Все это происходит в центре Европы в 21 веке", - сказал он.