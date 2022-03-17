Зеленский обвинил Германию

"Мы предупреждали вас о том, что Россия ведет большую подготовку к полномасштабной войне. Мы спрашивали вас, что должна сделать Украина, чтобы вступить в НАТО. Но нам не ответили и сказали, что это невозможно".

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в видеоформате в Бундестаге Германии.

Он сказал, что вступление Украины в Евросоюз - это еще один вопрос: "Я понимаю, что это политика, но это также основа принципов. Мы попросили вас, Бундестаг Германии, действовать для предотвращения войны, ввести санкции. Но мы столкнулись с задержкой, вы продолжили бизнес с Россией", - отметил президент Украины.