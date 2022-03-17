В Армении скончался второй за сутки солдат

Второй за сутки случай смерти военнослужащего зафиксирован в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 17 марта было обнаружено тело рядового Эдуарда Рустамяна.

Тело 19-летнего солдата-срочника с огнестрельным ранением было найдено на территории одной из воинских частей на юге республики.

Правоохранительные органы ведут расследование с целью выяснить детали происшествия.

Вечером 16 марта в другой воинской части Минобороны Армении солдат срочной службы Альберт Сироян получил смертельное огнестрельное ранение в челюсть.