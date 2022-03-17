https://news.day.az/world/1445366.html В Армении скончался второй за сутки солдат
В Армении скончался второй за сутки солдат
Второй за сутки случай смерти военнослужащего зафиксирован в Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 17 марта было обнаружено тело рядового Эдуарда Рустамяна.
Тело 19-летнего солдата-срочника с огнестрельным ранением было найдено на территории одной из воинских частей на юге республики.
Правоохранительные органы ведут расследование с целью выяснить детали происшествия.
Вечером 16 марта в другой воинской части Минобороны Армении солдат срочной службы Альберт Сироян получил смертельное огнестрельное ранение в челюсть.
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