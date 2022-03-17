Трамп захотел найти нового партнера на президентские выборы

Бывший президент США Дональд Трамп захотел найти нового напарника на следующие президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Трампа, он вряд ли будет рассматривать экс-вице-президента Майка Пенса на роль партнера в следующей президентской гонке, если решит подать свою кандидатуру. Пенс дистанцировался от бывшего коллеги - ранее он отклонил приглашение посетить ежегодную конференцию консервативных политических действий (CPAC), в которой должен был принимать участие Трамп.

"У нас с Майком были прекрасные отношения, за исключением очень важного фактора, который произошел в конце. У нас были очень хорошие отношения", - заявил Трамп, намекая на разногласия с Пенсом по поводу захвата Капитолия США, произошедшего 6 января. Он отметил, что давно не разговаривал с бывшим вице-президентом.