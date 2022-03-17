Германия и Норвегия планируют строительство водородного трубопровода

Германия и Норвегия рассматривают возможность строительства водородного трубопровода, который свяжет две страны, чтобы уменьшить зависимость Европы от поставок энергоресурсов из России. Об этом в среду, 16 марта сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что страны планируют в ближайшее время провести технико-экономическое обоснование проекта, который в конечном итоге позволит транспортировать "зеленый" водород из Норвегии в Германию.

С таким заявлением вечером в среду выступили министр экономики Германии Роберт Хабек и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.