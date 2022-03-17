В Киеве заработало метро

Метро в Киеве с 17 марта снова заработало в режиме перевозок. Ранее из-за усиленного комендантского часа движение поездов было приостановлено. Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Наземный транспорт и метро для перевозок будут работать с 08:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно работают и как укрытие.

Схема движения поездов:

Красная ветка - от ст. Шулявская до ст. Университет

Синяя ветка - от ст. Героев Днепра до ст. Теремки (без остановки на станциях Площадь Независимости, Площадь Льва Толстого)

Зеленая ветка - от ст. Сырец до ст. Выдубичи (без остановки на станциях Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота).

Также работает участок Славутич - Красный хутор.

Ориентировочный интервал движения 40 минут, однако график может оперативно изменяться при необходимости.