Европа заявила о проблемах с продовольствием

На фоне блокирования поставок продовольствия из Украины Евросоюз сталкивается со значительными проблемами и готовит меры по обеспечению продовольственной безопасности, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Украина - это один из крупнейших производителей продовольствия в мире, мы очень много импортируем из Украины. Это 52 процента импорта кукурузы, 19 процентов пшеницы, сегодня все блокировано... Это большая проблема для ЕС", - сказал Войцеховский. Кроме того, поставляет Украина и существенные объемы кормов для сельскохозяйственных животных.

Еврокомиссар добавил, что в настоящее время необходимо добиться обеспечения необходимых поставок в Европу. Роль должен сыграть и местный аграрный сектор, указал он. Пока необходимые меры разрабатываются.

О перспективах продовольственного кризиса ранее заявил и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он обратил внимание на то, что крупными экспортерами пшеницы является не только Украина, но и Россия.

Опасения возникли на фоне спецоперации в Украине, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. За решением последовали санкции со стороны стран Запада, ограничившие возможности экономического взаимодействия с Россией.