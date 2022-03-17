Россия и Украина договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Взятие под контроль российскими военными Чернобыльской АЭС произведено таким образом, чтобы не наносить ущерб ее безопасности. Достигнута договоренность с военнослужащими украинского отделения батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности ее энергоблоков и саркофага", - сказала Захарова на брифинге.

"Мы намерены и далее прилагать все усилия для обеспечения безопасности данного объекта", - отметила она.