Санкции против России открывают новые возможности

Западные санкции против России создают стране немало проблем, но одновременно с этим и открывают новые возможности, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я уже говорил, что введенные против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают, они и открывают для нас новые возможности", - подчеркнул Путин.

Крупным компаниям РФ, в том числе банкам, больше нечего бояться, добавил президент.

"Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер - теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе", - сказал он.