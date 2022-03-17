Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры по Украине

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 18 марта телефонные переговоры, в ходе которых обсудят кризис в Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это (переговоры - прим.) является частью наших продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий коммуникаций между США и КНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден и Цзиньпин затронут российскую спецоперацию в Украине, отношения между Соединенными Штатами и Китаем, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.