Хакеры атаковали поезда в Польше?

В Польше произошел масштабный сбой в системе управления железнодорожным движением. Атаке подверглись 19 компьютеров местных центров управления по всей стране. Об этом в четверг, 17 марта, сообщает издание Сyfrowa, передает Day.Az.

Перевозки были заблокированы на протяжении 820 км. Поезда останавливались в пути или не выходили на маршрут. Движение поездов по стране замерло.

Сейчас специалисты работают над устранением проблем.

Также длительное время не работал сайт Polskie Koleje Państwowe (местный аналог Укрзализныци), заражению вирусами подверглись системы в десятках населенных пунктов.

Власти подозревают, что причиной сбоя стала хакерская атака, однако окончательно это выяснит расследование.