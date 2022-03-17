В Китае жителям бесплатно выдают наборы для самотестирования на выявление COVID-19

В городах Чанчунь и Цзилинь, наиболее пострадавших от новой вспышки COVID-19 в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай), жителям, в том числе и студентам, бесплатно выдали несколько миллионов наборов для самостоятельного тестирования на выявление антигена к COVID-19, чтобы ускорить проведение массового эпидемиологического скрининга, сообщает Day.Az со ссылкой на Синьхуа.

Начиная с 04:00 среды, власти города Чанчунь (административный центр провинции Цзилинь) распределили более 3,34 миллиона наборов для самотестирования между некоторыми городскими районами и городом Юйшу, который административно подчинен городу Чанчунь.

По состоянию на среду в городе Цзилинь такие наборы получили ключевые группы населения, среди которых учащиеся местных начальных и средних школ, колледжей, а также сотрудники крупных предприятий.

Органы здравоохранения провинции Цзилинь также напомнили своим жителям, что те, у кого был выявлен положительный результат после проведения самотестирования, должны немедленно доложить об этом в администрацию микрорайона, деревни или местный центр по профилактике и контролю заболеваний.

Положительный результат на наличие антигена к COVID-19, полученный в ходе самотестирования с помощью набора, не может являться единственным основанием для подтверждения заражения COVID-19. Перед постановкой окончательного диагноза необходимо провести тестирование на нуклеиновые кислоты коронавируса. Жители, у которых был выявлен положительный результат в ходе самопроверки, не должны выходить на улицу и должны изолироваться от своих семей. Необходимо дождаться, когда приедут медицинские работники, чтобы собрать образцы, заявили местные власти.

В среду в провинции Цзилинь было выявлено 742 подтвержденных случая локального заражения COVID-19 и 415 бессимптомных носителей, заразившихся локально.

По состоянию на среду в провинции было завершено строительство восьми временных больниц на 11 488 койко-мест, а также созданы два временных карантинных пункта, в которых насчитывается 662 изолированных бокса.