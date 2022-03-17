В Израиле пассажирский самолет совершил аварийную посадку

В аэропорту имени Бен-Гуриона совершил аварийную посадку пассажирский самолет, экипаж которого ранее сообщил о технической проблеме, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

В аэропорту был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Были привлечены полицейские, пожарные и бригады службы скорой помощи "Маген Давид Адом".

Сообщается, что посадка прошла успешно.