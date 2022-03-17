https://news.day.az/world/1445485.html В Израиле пассажирский самолет совершил аварийную посадку
В Израиле пассажирский самолет совершил аварийную посадку
В аэропорту имени Бен-Гуриона совершил аварийную посадку пассажирский самолет, экипаж которого ранее сообщил о технической проблеме, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.
В аэропорту был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Были привлечены полицейские, пожарные и бригады службы скорой помощи "Маген Давид Адом".
Сообщается, что посадка прошла успешно.
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