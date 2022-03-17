https://news.day.az/world/1445490.html Чавушоглу проинформировал Кулебу о переговорах с Лавровым
Чавушоглу проинформировал Кулебу о переговорах с Лавровым
Турция полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Он подчеркнул, что проинформировал Д.Кулебу о переговорах, проведенных вчера в Москве с главой МИД России Лавровым.
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