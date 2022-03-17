Чавушоглу проинформировал Кулебу о переговорах с Лавровым

Турция полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Он подчеркнул, что проинформировал Д.Кулебу о переговорах, проведенных вчера в Москве с главой МИД России Лавровым.