В Италии отменят ковид-паспорта

Итальянские власти планируют полностью отказаться от санитарных паспортов с 1 мая. Как сообщает в четверг газета Messaggero, использование этого документа будет постепенно сокращаться уже в апреле - в том числе в городском транспорте, а также в ряде учреждений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает издание со ссылкой на одобренные решения членов научно-технического комитета, который вырабатывает рекомендации правительству по мерам сдерживания пандемии, ковид-сертификат, основанный на справке о вакцинации, будет заменен на рабочих местах на базовый на основе результата теста на коронавирус. Обязательное ношение масок в закрытых помещениях продлится до 30 апреля. Со следующего месяца снимаются ограничения по заполняемости стадионов. С 1 апреля отменяются карантины для контактировавших с заразившимися. В самоизоляции обязан находиться только инфицированный. Обязательная вакцинация сохраняется только для медработников.

Правительство не будет продлевать режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 31 марта. С этого момента снимается цветовая принадлежность регионов на основании эпидемиологических данных. Прекращает свое существование комитет, в который входили видные эксперты и представители медицинских учреждений. 31 марта закончит выполнение своих обязанностей чрезвычайный комиссар по предотвращению пандемии. Окончательные решения правительства о снятии ограничений ожидаются к концу дня, уточняет издание.

С начала года ковид-сертификат на основании справки о вакцинации или перенесенном заболевании требовался почти повсюду, в том числе на рабочем месте. К настоящему моменту в Италии уровень иммунизированных достиг около 90%. Менее активными темпами идет вакцинация детей в возрасте от пяти до 11 лет. Лишь 33% из этой возрастной категории завершили цикл из двух прививок.

После значительного снижения числа заражений в Италии отмечается новый его рост. Так, согласно статистическим данным, в последние семь дней число заражений увеличилось на 36%. Суточный прирост новых случаев ниже 100 тыс. Число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции сохраняется на уровне более 100 человек в день. Некоторые специалисты предупреждают о риске новой волны пандемии, если ограничения будут сняты слишком быстро. Эксперты также пока не пришли к единому мнению о необходимости продолжения вакцинации, цикл которой, по мнению некоторых, может повторяться раз в два года.

За все время пандемии в Италии переболели вызываемым коронавирусом заболеванием более 13,5 млн человек, число летальных исходов превысило 157 тыс.