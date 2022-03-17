Путин проинформировал Эрдогана о российско-украинских переговорах

Состоялся телефонный разговор между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе телефонного разговора были подробно рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня.

Была дана позитивная оценка итогам недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере.

Были обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг Украины. Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей.

В ходе беседы особое внимание было уделено гуманитарным вопросам. Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил своего российского коллегу за помощь эвакуации турецких граждан из Украины, а также в обеспечении безопасного выхода турецких грузовых судов из российских портов в Азовском море.

Условлено продолжить контакты на различных уровнях.