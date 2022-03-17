Совет Европы приостановил сотрудничество с Беларусью

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) приостановил сотрудничество с властями Беларуси из-за ее роли в спецоперации ВС РФ в Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба международной организации.

"КМСЕ приостанавливает права Беларуси на участие во всех встречах и мероприятиях Организации. Это также касается участия Беларуси в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но не ущемляет права Беларуси как участницы международных конвенций", - гласит коммюнике.

Также организация намерена приостановить "любое техническое сотрудничество" с Минском. Одновременно КМСЕ решил поддерживать и укреплять отношения с белорусским "гражданским обществом" и "оппозицией в изгнании". В ближайшее время министры намерены принять дополнительные решения по данному направлению деятельности, уточняется в коммюнике.