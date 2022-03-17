Макрон призвал готовиться к большой войне в Европе - ВИДЕО
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал готовиться к широкомасштабным боевым действиям.
"Наши силы - единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", - заявил французский лидер, передает Day.Az.
Анонс большой войны в рамках предвыборной кампании, что может быть лучше. Не думали, что лично нас Макрон может раздражать чем-то больше, чем своими фотосессиями.
Отметим, ранее, в обращении к нации в среду Макрон заявил, что ныне сигнализируется "смена эры" для Европы, которая должна стать более суверенной силой и строить общую оборону.
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