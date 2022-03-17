Макрон призвал готовиться к большой войне в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал готовиться к широкомасштабным боевым действиям.

"Наши силы - единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", - заявил французский лидер, передает Day.Az.

Анонс большой войны в рамках предвыборной кампании, что может быть лучше. Не думали, что лично нас Макрон может раздражать чем-то больше, чем своими фотосессиями.

Отметим, ранее, в обращении к нации в среду Макрон заявил, что ныне сигнализируется "смена эры" для Европы, которая должна стать более суверенной силой и строить общую оборону.