Назван регион России, где McDonald's продолжит работу

Рестораны быстрого питания McDonald's в Сибири под управлением компании-франчайзи "ГиД" продолжают работу в обычном режиме и не повышают цены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "ГиД" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и в канале в Telegram.

Новокузнецкое ООО "ГиД" управляет 25 ресторанами McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

"Все предприятия Макдоналдс в Сибири работают в прежнем режиме... Сегодня сети фастфуда значительно повысили свои цены. Наши цены остались на прежнем уровне", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе руководство McDonald's заявило, что "в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями" компания с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в предприятиях сети в России, так как "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Ранее, 8 марта, генеральный директор корпорации Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии ресторанов в России. Как пояснял Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.