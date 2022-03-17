Pirelli ограничит работу заводов и приостановит инвестиции в Россию

Итальянский производитель шин Pirelli заявил о приостановлении инвестиций и ограничении работы предприятий в России на фоне событий в Украине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Инвестиции в Россию, за исключением тех, которые связаны с безопасностью, приостановлены. Работа заводов в России будет постепенно ограничивается теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников", - говорится в опубликованном в четверг заявлении компании.

Отмечается, что Pirelli создала кризисный комитет для постоянного мониторинга развития событий в Украине и заявила о подготовке мер, которые могли бы смягчить последствия.