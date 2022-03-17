Литва призвала к закрытию воздушного пространства Украины

Сейм Латвии принял заявление, в котором призвал страны ООН немедленно договориться о мерах по созданию бесполетной зоны над Украиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщается на сайте парламента.

Так, в заявлении подчеркивается, что бесполетная зона над Украиной необходима для защиты человеческих жизней и для гарантирования безопасности украинских атомных станций.

Парламент Литвы в заявлении выразил твердую поддержку Украине, ее защитникам и народу, а также подтвердил непоколебимую поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Сейм сослался на постановление президента Украины Владимира Зеленского от 28 февраля, в которой он просит объявить воздушное пространство Украины бесполетной зоной. Депутаты также призвали принять меры, чтобы как можно быстрее обеспечить на территории Украины безопасные гуманитарные коридоры, а демократические страны - закрыть свое воздушное пространство и порты для российских самолетов и судов.

Также парламент Латвии призвал страны НАТО и ЕС усилить поддержку Украины, поставляя военную экипировку и оружие.