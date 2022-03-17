Сенаторы США внесли законопроект против транзакций с российской криптовалютой

Сенаторы-демократы внесли в американский Конгресс законопроект, предполагающий введение санкций против иностранных криптовалютных фирм, сотрудничающих с российскими юридическими лицами, попавшими под рестрикции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Согласно его данным, несмотря на то, что законопроект вряд ли будет принят в ближайшее время, он может усилить давление на криптовалютные биржи. По словам сенатора Элизабет Уоррен, криптовалюта используется для обхода западных санкций, введенных против РФ на фоне ситуации в Украине.

Ранее корреспондент телеканала CNBC Кайла Тауш сообщила со ссылкой на заместителя министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адемейо, что возможность введения эмбарго на торговлю с Россией, блокирование доступа РФ к международным морским путям, а также ограничения в сфере экспорта никеля, урана, алюминия и возможностей к сфере криптовалютных операций рассматриваются в качестве дальнейших возможных мер в отношении России из-за операции на Украине.