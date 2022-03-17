https://news.day.az/world/1445544.html Италия поможет Украине восстановить театр в Мариуполе
Италия поможет Украине восстановить театр в Мариуполе
Италия поможет Украине восстановить драматический театр в Мариуполе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом заявил министр культуры Италии Дарио Франческини в Twitter.
Он предложил помощь в восстановлении культурного места в городе.
"Италия готова восстановить Театр Мариуполя. Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", - написал Дарио Франческини.
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