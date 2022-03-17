Италия поможет Украине восстановить театр в Мариуполе

Италия поможет Украине восстановить драматический театр в Мариуполе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом заявил министр культуры Италии Дарио Франческини в Twitter.

Он предложил помощь в восстановлении культурного места в городе.

"Италия готова восстановить Театр Мариуполя. Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", - написал Дарио Франческини.