https://news.day.az/world/1445545.html Украинский министр сказал, насколько хватит продовольствия в стране
Украинский министр сказал, насколько хватит продовольствия в стране
Ситуация с обеспечением продовольствием в Украине остается контролируемой, а ключевых запасов хватит на годы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сказал министр аграрной политики Роман Лещенко на брифинге в четверг.
По его словам, сейчас в Украине сформирован достаточный запас продовольствия: запасы пшеницы - на два года, запасы растительного масла - на пять лет, запасы кукурузы - на полтора года.
Лещенко добавил, что украинские торговые сети также обеспечены пищевыми продуктами социального значения в тех регионах, где можно осуществлять поставки.
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