Украинский министр сказал, насколько хватит продовольствия в стране

Ситуация с обеспечением продовольствием в Украине остается контролируемой, а ключевых запасов хватит на годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сказал министр аграрной политики Роман Лещенко на брифинге в четверг.

По его словам, сейчас в Украине сформирован достаточный запас продовольствия: запасы пшеницы - на два года, запасы растительного масла - на пять лет, запасы кукурузы - на полтора года.

Лещенко добавил, что украинские торговые сети также обеспечены пищевыми продуктами социального значения в тех регионах, где можно осуществлять поставки.