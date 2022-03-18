Белый дом сообщил, как часто США поставляют оружие в Украину

Власти США осуществляют поставки оружия на Украину каждый день или раз в два дня, Вашингтон намерен в ближайшее время продолжить предоставление военной помощи Киеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы осуществляем поставки или перевозки каждый день или каждые пару дней и, конечно, у Министерства обороны США была бы более подробная информация. Но лишь за последние две недели мы сумели успешно и эффективно передать военную помощь на $300 млн украинцам на местах. Мы будем прилагать усилия, чтобы продолжить быстро предоставить технику", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда будет передана дополнительная военная помощь на $800 млн, о выделении которой было объявлено в среду.