Макрон обещает повысить пенсионный возраст во Франции до 65 лет

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон намечает в своей предвыборной программе повысить пенсионный возраст во Франции до 65 лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пенсионный возраст будет постепенно повышен до 65 лет", - сообщил он, представляя свою предвыборную программу. При этом Макрон подчеркнул, что эта мера "будет приниматься на основе социального диалога".

В своей предвыборной программе он также поставил целью увеличение минимальной пенсии до €1,1 тыс. Он подчеркнул, что намерен укреплять сектор здравоохранения и ухода за пожилыми людьми. По его словам, будет расширено применение телемедицины и увеличена численность медперсонала там, где сегодня наблюдается его нехватка. В целом медицинский персонал будет увеличен на 50 тыс. человек, в том числе возрастет штат медсестер в домах престарелых, обещал президент-кандидат.

Он также пообещал обеспечить в стране полную занятость к концу своего пятилетнего мандата.

"Цель полной занятости достижима, - сказал Макрон, представляя свою предвыборную программу. - Нам надо сделать в течение пяти предстоящих лет столько, сколько мы сделали за пять предыдущих".

Он отметил, что безработица в последние пять лет "снизилась до самого низкого уровня в стране за полтора десятилетия". "Что же касается безработицы среди молодых французов, то сейчас ее уровень находится на самом низком уровне за последние четыре десятилетия", - подчеркнул глава государства.