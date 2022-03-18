https://news.day.az/world/1445552.html Италия отменяет ковид-сертификаты
Италия отменяет ковид-сертификаты
Италия откажется от санитарных паспортов с 1 мая.
Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения республики Роберто Сперанца во время пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы движемся в направлении отказа от ковид-сертификатов: с 1 апреля они не будут требоваться для посещения большинства мест на открытом воздухе, а с 1 мая также и в закрытых помещениях", - заявил министр.
Его выступление транслировала пресс-служба итальянского правительства.
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