https://news.day.az/world/1445553.html В Болгарии задержали экс-премьера
В Болгарии задержали экс-премьера
Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан в ходе масштабной полицейской операции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР) ссылаясь на данные МВД.
Как сообщается, обыски и выемки происходят по многим адресам. Помимо Борисова задержаны несколько других функционеров ГЕРБ - бывшей правящей партии.
По данным БНР, операция связана с сообщениями, что европейская прокуратура расследует более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.
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