В Болгарии задержали экс-премьера

Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан в ходе масштабной полицейской операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР) ссылаясь на данные МВД.

Как сообщается, обыски и выемки происходят по многим адресам. Помимо Борисова задержаны несколько других функционеров ГЕРБ - бывшей правящей партии.

По данным БНР, операция связана с сообщениями, что европейская прокуратура расследует более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.