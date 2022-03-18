Австралия ввела новые санкции против России

Власти Австралии ввели санкции против еще 11 российских банков и государственных учреждений, в том числе Фонда национального благосостояния и Минфина, на фоне спецоперации РФ на Украине, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"В (санкционный) список сегодня вошли Фонд национального благосостояния России, министерство финансов РФ. Учитывая недавнее включение в список Центрального банка России, теперь санкции Австралия затрагивают все государственные структуры России, ответственные за выпуск или управление суверенным долгом", - говорится в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн.

Власти Австралии ввели санкции в отношении таких банков, как Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк. По словам Пейн, на эти банки приходится 80% всех банковских активов РФ.

Кроме того, Австралия расширила список российских олигархов, приближенных к президенту России, и добавила к предыдущему списку из 41 бизнесмена и членов их семей миллиардера Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга.