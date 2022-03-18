Зеленский рассказал о дипломатических шагах для прекращения боевых действий в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что намерен продолжить выступления перед парламентами государств-партнеров.

Об этом он сказал в своем видеообращении, распространенном в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

"Выступления в парламентах и на площадях государств-партнеров я буду продолжать обязательно. Столько, сколько нужно, чтобы остановить войну, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, чтобы вернуть всем нам, украинцам и всем европейцам, желанный мир. Я чувствую: нас начинают понимать и слышать все больше в Европе, в мире, в разных странах. И это дает нам все больше и больше поддержки. Той, о которой мы так долго просили", - сказал Зеленский.

Он отметил, что продолжает вести переговоры с лидерами стран мира. В частности Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона, с которым говорил об усилении защиты Украины, о координации совместных шагов к миру.

Зеленский также поблагодарил президента США Джо Байдена за новую и действенную поддержку Украины.

"Я не могу раскрыть вам всех деталей и этого пакета поддержки, и других, потому что это - наша тактика и оборона, когда противник не знает, чего ждать от нас... И это позволяет нам защищаться против полномасштабного удара уже 22 дня. Все, что мы сделали за несколько лет для нашей обороны, для нашей тактики, для тактики защиты, не время раскрывать, пока идет война", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский 16 марта с помощью видеосвязи выступил в Конгрессе США и призвал установить над Украиной бесполетную зону, а также предоставить стране авиацию и зенитно-ракетные системы для защиты.