Сегодня состоится открытие подвесного моста «Чанаккале 1915» через Дарданеллы

В пятницу, 18 марта состоится церемония ввода в эксплуатацию висячего моста "Чанаккале-1915" через пролив Дарданеллы, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В церемонии открытие висячего моста, приуроченной к 107-й годовщине исторической победы в битве при Чанаккале, примет участие президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В строительстве моста "Чанаккале -1915 ", который впервые соединит европейский и азиатский берега Дарданелл, было задействовано 5100 человек и 740 единиц строительной техники.

Активную поддержку проекту оказывали сотрудники Главного управления автомобильных дорог при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Мост "Чанаккале - 1915" - один из самых крупных транспортных проектов в истории Турции, который сократит время в пути между Стамбулом и провинцией Чанаккале.

В рамках работ по благоустройству территории вблизи моста было высажено 516 863 саженца деревьев.

Завершается монтаж четырех фигур пушечных ядер весом в 75 тонн каждая. Эти фигуры будут венчать башни громадного подвесного сооружения и станут напоминанием об исторической победе 1915 года в битве при Чанаккале.

Фигуры символизируют пушечные ядра, которые в дни исторической битвы на спине переносил к орудию Сейит Онбашы.

Мост "Чанаккале 1915" станет важным связующим звеном между Европой и Азией.

Общая длина шестиполосного (по три в каждом направлении) подвесного моста через Дарданеллы составляет 4 608 метров.

Таким образом мост "Чанаккале - 1915" является самым длинным среднепролетным подвесным мостом в мире.

Благодаря мосту время в пути через пролив Дарданеллы сократится до 6 минут.

Реализация проекта позволит создать альтернативный и более короткий маршрут из Стамбула в Эгейский регион страны.

Новый транспортный маршрут внесет значимый вклад в развитие туризма, облегчит поставки товаров с запада и северо-запада Турции, облегчит транспортные перевозки между Азией и Европой.

Расстояние между двумя опорными частями моста "Чанаккале 1915" составляет 2 023 метра - в честь ознаменования 100-летия основания Турецкой Республики.

Соединения башен и элементы моста окрашены в цвета флага Турции - красный и белый.

Дата 18 марта 2022 года для сдачи моста в эксплуатацию также выбрана не случайно.

Именно в этот день в 1915 году в ходе битвы при Чанаккале турецкая артиллерия окончательно разбила объединенный англо-французский флот, пытавшийся пробиться к Стамбулу.

Это событие стало одним из ключевых моментов баталии, которая позволила Турции отстоять свою независимость и сохранить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции также подготовило видеоролик, посвященный мосту "Чанаккале - 1915".