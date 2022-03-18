В Турции чтят память героев битвы при Чанаккале

В Турции в пятницу, 18 марта празднуют 107-летие победы в битве при Чанаккале - одного из самых масштабных и кровопролитных сражений периода Первой мировой войны, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В мероприятиях по случаю годовщины исторической победы на полуострове Гелиболу примет участие председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, лидер одной из ведущих оппозиционный сил страны - Партии националистического движения Девлет Бахчели.

Также, состоится проход кораблей ВМС Турции в проливе Дарданеллы и демонстрационный полет авиационной группы ВВС Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет сегодня участие в открытии висячего моста через пролив Дарданеллы, названного "Чанаккале-2015", в честь исторической победы над интервентами.

В ходе Первой мировой войны, весь мир стал свидетелем героического противостояния турецких войск в битве за Чанаккале, где Мустафа Кемаль Ататюрк заставил войска Антанты признать Дарданеллы неприступными.

Сражение на полуострове Гелиболу при Чанаккале происходили как на суше, так и на море.

Морские сражения продолжались с 19 февраля по 18 марта 1915 года.

Сухопутное противостояние длилось с 25 апреля 1915 года по 9 января 1916 года.

Это сражение считается одним из самых кровопролитных сражений в истории Турции.