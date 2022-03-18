В Афганистане запретили показ любых иностранных сериалов

Правящее в Афганистане движение "Талибан" официально запретило показ в стране любых иностранных сериалов, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В Афганистане ранее транслировали сериалы, в частности, из Индии и Турции. Эти ленты, как и музыка из этих стран, были популярны среди большой аудитории.

Встреча культурной комиссии "Талибана" и сотрудников министерства по делам запрещения с представителями афганских вещателей состоялась в четверг. "Талибы четко сказали прекратить показ любых иностранных сериалов, переведенных на дари и пушту (наиболее распространенные языки в Афганистане - ред.)", - сообщил участник встречи. По его словам, новые власти отметили, что в случае нарушения запрета не примут никаких оправданий.