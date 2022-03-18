ВС Украины о потерях России

На 6:00 18 марта украинская армия частично уничтожила и остановила продвижение вглубь территории страны подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил России. Украинской авиацией и ПВО за сутки сбито 14 воздушных целей противника, сообщили в Генштабе ВСУ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил российской федерации, потери российской стороны уточняются", - говорится в утренней сводке на странице Генштаба в Фейсбук в пятницу.

Также отмечается, что за предыдущие сутки, бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил ВСУ были нанесены мощные удары по колоннам военной техники российской армии. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей России (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

Вместе с тем, украинские военные констатируют что российские войска существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, причиненные подразделениями ВСУ, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери) и командование вооруженных сил РФ вынужденно принимает крайние меры в вопросах комплектования личным составом.

Также сообщается, что на отдельных временно занятых территориях российские войска пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление спецоперации.

"Россия продолжает нести урон. Есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и наемников участвовать в войне против Украины", - сообщили в Генштабе.