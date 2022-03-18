Локдаун не помог остановить рост заболеваемости COVID-19 в Китае

На материковой части Китая в четверг зарегистрирован 2 461 новый случай заражения коронавирусом в острой форме, из них внутри страны выявлены 2 388, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Кроме того, внутри страны обнаружены еще 1 226 бессимптомных случаев заболевания. В Китае случаи протекания заболевания в острой форме и бессимптомные регистрируются отдельно.

Распространение инфекции продолжается, несмотря на принимаемые властями жесткие меры, в том числе локдауны. Сутками ранее, по данным Госкомздрава, внутри страны было зарегистрировано 1 226 случаев заражения в острой форме и 1 206 бессимптомных.

Всего с начала пандемии на материковой части Китая выявлено 126 324 инфицированных COVID-19 и 4 636 случаев смерти от связанных с коронавирусом заболеваний.