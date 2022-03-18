В Германии максимум заразившихся коронавирусом за пандемию

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 297 845, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 17 марта, когда за сутки выявили 294 931 случай заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 18 287 986 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 226 пациентов. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 126 646. Выздоровели около 14 323 500 человек.

Семидневный показатель распространения ковида в ФРГ (число случаев заражения на 100 тыс. человек) также достиг максимально высокого значения - 1 706,3. В четверг он составлял 1 651,4, на прошлой неделе - 1 439,0, а месяц назад - 1 371,7. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 7,58.

В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии. В стране действуют ограничения, но они существенно мягче, чем в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых, которым нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. В середине февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы федеральных земель согласовали план постепенного смягчения ограничительных мер. К 20 марта будут отменены все существенные ограничения общественной, культурной и экономической жизни. Останутся в силе такие базовые правила, как ношение защитных масок.