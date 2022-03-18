https://news.day.az/world/1445593.html Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию
Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию
Ряд бывших и действующих европейских политиков выдвинули кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира, следует из публикации на сайте комитета премии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В своем обращении политические деятели просят продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта в связи с происходящими в Украине событиями.
"Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины", - объяснили авторы инициативы.
Из заявления также следует, что номинацией Зеленского европейские политики хотят показать народу Украины, что мир на его стороне.
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