Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию

Ряд бывших и действующих европейских политиков выдвинули кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира, следует из публикации на сайте комитета премии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своем обращении политические деятели просят продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта в связи с происходящими в Украине событиями.

"Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины", - объяснили авторы инициативы.

Из заявления также следует, что номинацией Зеленского европейские политики хотят показать народу Украины, что мир на его стороне.