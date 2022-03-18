https://news.day.az/world/1445599.html Небензя объяснил Западу, кто стрелял по мирным жителям в Чернигове - ВИДЕО
Небензя объяснил Западу, кто стрелял по мирным жителям в Чернигове - ВИДЕО
Небензя объяснил инциденты в Чернигове бесконтрольной раздачей оружия в Украине.
Приписываемые России инциденты со стрельбой по мирным жителям в Чернигове - это следствие бесконтрольной раздачи оружия в Украине всем желающим. Соответствующее заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, российских военных в городе вообще нет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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