Небензя объяснил Западу, кто стрелял по мирным жителям в Чернигове

Небензя объяснил инциденты в Чернигове бесконтрольной раздачей оружия в Украине.

Приписываемые России инциденты со стрельбой по мирным жителям в Чернигове - это следствие бесконтрольной раздачи оружия в Украине всем желающим. Соответствующее заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, российских военных в городе вообще нет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.