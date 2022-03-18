Российские беспилотники уничтожили технику и склады украинских военных

В Минобороны России показали кадры уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами Украины беспилотным летательным аппаратом, высокоточным ракетным вооружением, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как рассказали в пресс-службе военного ведомства, российские комплексы ударных беспилотников нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике украинской стороны, а также складам с вооружением и боеприпасами.

Как уточняется, применение вооружения было выполнено со средних и малых высот. Результаты ликвидации объектов были зафиксированы средствами объективного контроля.