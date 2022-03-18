https://news.day.az/world/1445629.html Российские беспилотники уничтожили технику и склады украинских военных - ВИДЕО
Российские беспилотники уничтожили технику и склады украинских военных - ВИДЕО
В Минобороны России показали кадры уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами Украины беспилотным летательным аппаратом, высокоточным ракетным вооружением, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как рассказали в пресс-службе военного ведомства, российские комплексы ударных беспилотников нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике украинской стороны, а также складам с вооружением и боеприпасами.
Как уточняется, применение вооружения было выполнено со средних и малых высот. Результаты ликвидации объектов были зафиксированы средствами объективного контроля.
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