Талибы пообещали сотрудничать с ООН в Афганистане

Движение Талибан, которое правит в Афганистане с августа 2021 года, поддержало резолюцию Совбеза ООН, продлевающую присутствие всемирной организации в этой стране. Об этом сообщает Digital Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы считаем продление мандата МООНСА (Миссии ООН по содействию Афганистану) хорошим шагом и хотим, чтобы она эффективно работала над решением гуманитарных и других проблем в Афганистане. Мы будем координировать наши действия и сотрудничать с ними", - заявил в пятницу представитель талибов Забихулла Муджахид.

Миссия была создана в 2002 году и включает в себя несколько направлений сотрудничества по гуманитарным и политическим вопросам, а также по правам человека, в том числе прав женщин, детей и журналистов. Проект резолюции представила Норвегия. За продление МООНСА проголосовали 14 представителей стран ООН, при этом Россия воздержалась.

"МООНСА призвана сыграть решающую роль в укреплении мира и стабильности в Афганистане и в поддержке афганского народа, сталкивающегося с беспрецедентными проблемами и неопределенностью", - заявила посол Норвегии в ООН Мона Юул.