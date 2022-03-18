Работа украинской Стугны против танков

Украинский противотанковый ракетный комплекс Стугна за полминуты лишил российские войска двух танков, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В Сети появилось видео, как украинский ПТРК Стугна уничтожает российские танки.

На видео зафиксировано, как после первого (не совсем удачного) попадания танкисты начали экстренно покидать танк. Однако после следующего выстрела оба танка поглотил огонь.

Как известно, противотанковый ракетный комплекс Стугна был разработан Государственным Киевским конструкторским бюро Луч.