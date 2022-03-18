Против России ввели 5 тысяч санкций, это рекорд

Запад будет наращивать санкции в адрес России, но страна к ним привыкла. Об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Day.Az.

"Это санкционное давление продолжится, они также сейчас угрожают пятой волной санкций, после этого может быть еще одна волна санкций. Мы к этому привыкли", - отметил министр.

По словам Лаврова, против РФ ввели рекордное количество индивидуальных санкций - 5 тыс. Кроме того, западные страны стремятся маргинализировать Россию и остановить ее развитие, сейчас наблюдается беспрецедентное давление Запада, подчеркнул глава МИД РФ.