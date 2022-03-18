ВОЗ об окончании пандемии коронавируса

До конца пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) еще далеко.

Как передает Day.Az, об этом сказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он прокомментировал недавние заявления о том, что омикрон может положить конец пандемии в Европе:

"Мы должны быть очень бдительными. Я не сказал, что пандемия закончится, я просто сказал, что есть надежда, что она закончится. В странах с высоким распространением омикрона коллективный иммунитет сформировался или из-за вакцинации, или из-за инфицирования. Второй фактор связан с сезоном, ведь зима уже заканчивается. Третий фактор заключается в том, что полностью вакцинированные люди легче переносят омикрон".