В НАТО прокомментировали разочарование Зеленского альянсом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что понимает разочарования президента Владимира Зеленского и украинского народа, но заявил, что для Альянса важно избежать эскалации. Об этом он сказал в эфире ARD, сообщает немецкое издание Tagesschau, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Столтенберг заверил Украину в поддержке альянса и вместе с тем предостерег от расширения конфликта.

"Мы увеличили нашу военную и финансовую поддержку - Германия играет ключевую роль в этих усилиях", - сказал он.

Также из-за "беспрецедентных санкций" Россия, по его словам, должна заплатить "высокую цену" за спецоперацию.

"Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа", - добавил Столтенберг.

В то же время, по его словам, необходимо обеспечить, чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля и не вылился за границы Украины.