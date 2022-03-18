Минобороны РФ показало кадры с ударными вертолетами в небе Украины

Российское оборонное ведомства обнародовало кадры с боевыми вертолетами, выполняющими задачи в ходе специальной военной операции в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным ведомства, вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24 осуществляют авиационное патрулирование и сопровождают колонны российской бронированной и автомобильной техники, обеспечивая их безопасное прохождение.