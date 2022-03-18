https://news.day.az/world/1445734.html Минобороны РФ показало кадры с ударными вертолетами в небе Украины - ВИДЕО
Минобороны РФ показало кадры с ударными вертолетами в небе Украины - ВИДЕО
Российское оборонное ведомства обнародовало кадры с боевыми вертолетами, выполняющими задачи в ходе специальной военной операции в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По данным ведомства, вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24 осуществляют авиационное патрулирование и сопровождают колонны российской бронированной и автомобильной техники, обеспечивая их безопасное прохождение.
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